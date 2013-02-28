Сафиуллин назначен министром молодежи и спорта

19:36, 28 февраля 2013
Политика
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Янукович назначил Сафиуллина министром молодежи и спорта Украины.

Равиль Сафиуллин стал министром

Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 103/2013 назначил Равиля Сафиуллина министром молодежи и спорта Украины.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Другим своим указом Президент Украины освободил Р.Сафиуллина от должности председателя Государственной службы молодежи и спорта Украины.

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