Сафиуллин назначен министром молодежи и спорта

Янукович назначил Сафиуллина министром молодежи и спорта Украины.

Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 103/2013 назначил Равиля Сафиуллина министром молодежи и спорта Украины. Текст документа размещен на официальном сайте главы государства. Другим своим указом Президент Украины освободил Р.Сафиуллина от должности председателя Государственной службы молодежи и спорта Украины.

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