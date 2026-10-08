В Кремле отвергли мирное предложение Индии

У Путина говорят, что им нужно комплексное решение, а предложение Индии таковым не является.

Россия не согласна на замораживание своей войны против Украины, поскольку хочет заключения сразу полноценного мирного договора. Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам.

Так, Песков прокомментировал мирные предложения, ранее переданные Индией украинским властям. Он отметил, что Россия благодарна за любые мирные инициативы, однако индийский план не годится, поскольку он является "сегментарным".

"Мы неоднократно говорили, что какие-то фрагментарные решения, фрагментарные договоренности, они не позволят нам выйти на комплексное урегулирование. Оно должно быть комплексным. Какая-то остановка временная, заморозка, тоже не поможет. Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное от срывов", - заявил спикер Путина.

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Мирные инициативы Индии: что известно

Как писал УНИАН, ранее стало известно, что Индия предложила Киеву свой план прекращения огня, который включает отказ от ударов по энергетике и инфраструктуре, бесперебойные поставки зерна и энергоносителей через черноморские порты, а также прекращение атак на коммерческие суда.

По словам экспертов, активность Индии в поисках мирного решения для Украины связана с тем, что Нью-Дели все больше страдает от последствий войны в Украине. В частности Индия рискует попасть под западные санкции из-за покупкий российской нефти. Также Индия чувствительна к перебоям с поставками продовольствия из региона Черного моря.

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