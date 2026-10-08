Правительство приняло важное решение о тарифах на электроэнергию для населения

Кабмин будет работать над внедрением более справедливой системы адресной поддержки граждан, нуждающихся в ней.

Правительство сохранило действующие льготные тарифы на электроэнергию для населения на период отопительного сезона 2026–2027 годов. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

"Это решение принято с учетом текущей социально-экономической ситуации в стране. Оно касается, в том числе, домохозяйств с электроотоплением, для которых стоимость электроэнергии также остается без изменений", – отметил глава правительства.

Корецкий подчеркнул, что в будущем правительство будет работать над улучшением системы тарифообразования и внедрением более справедливой системы адресной поддержки тем гражданам, которые в ней действительно нуждаются.

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Тарифы на коммуналку в Украине – последние новости

В сентябре правительство продлило действие специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа до 31 марта 2027 года. Таким образом, украинцы и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр газа.

В апреле НАК "Нафтогаз Украины" продлил льготную цену на газ для населения в размере 7,96 гривны за кубометр до 30 апреля 2027 года.

В мае правительство уточнило механизм перерасчета коммунальных платежей за тепло и горячую воду. Так, в случае существенного ухудшения качества услуг из-за российских атак потребители могут оплачивать лишь 20% от стоимости услуги.

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