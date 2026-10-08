РФ изменила тактику: в Дании заявили о диверсиях против производителей оружия для Украины

В разведке Дании отметили, что оперативная смелость Москвы растет.

Россия начала диверсионные операции против датских оборонных компаний, поставляющих продукцию в Украину, поняв, что ее усилия по проведению гибридных атак не смогли сдержать военную поддержку страны со стороны Запада. Об этом сообщил в среду представитель Датской службы национальной безопасности и разведки (PET) на конференции по вопросам внутренней безопасности, пишет Reuters.

"Весной мы наблюдали много планирования, но очень мало реализации; в начале лета мы увидели, что они начали действовать гораздо активнее", – сказал чиновник.

По его словам, Россия пришла к выводу, что её предыдущие широкомасштабные атаки не оказали сдерживающего эффекта на Запад в плане поддержки Украины.

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Он подчеркнул, что оперативная смелость Москвы растет, и Россия сейчас "пытается поразить цели, которые оказывают прямое влияние на линию фронта, то есть производство оружия".

Чиновник привёл список Министерства обороны России, в котором указано, что европейские производители беспилотников и их компонентов являются потенциальными военными целями, но не стал вдаваться в дополнительные подробности.

Кроме того, он рассказал, что Россия все чаще использует неподготовленных посредников, в частности бездомных и наркозависимых, которых вербуют через Telegram и другие социальные сети.

По данным PET, вербовка обычно начинается с несложных заданий, таких как разведка или фотографирование, а затем перерастает в фактические диверсионные операции.

"Это может быть любой, кто просто ищет быстрые деньги. Если первый человек не добьется успеха, он будет перекладывать проблему на другого, пока сам не добьется успеха", – заявил представитель разведки Дании.

В то же время посольство России в Копенгагене в среду отвергло эти обвинения, отметив, что датские власти выдвигают необоснованные обвинения против России.

Оценки НАТО и Европы относительно гибридных атак со стороны РФ

Как сообщал УНИАН, в конце сентября в Дании описали сценарий, при котором будут осуществляться более частые атаки на Запад и НАТО с более серьезными последствиями для стран, на которые направлены эти атаки, чем это было ранее.

Там отметили, что существует "невысокий, но растущий риск" того, что Россия начнет ограниченное военное наступление на одну или несколько стран НАТО, граничащих с Россией.

Глава разведки Томас Аренкиль рассказал, что такие атаки могут включать отдельные удары дальнобойным оружием, таким как дроны или ракеты, по инфраструктуре, поддерживающей Украину, или операции под чужим флагом с использованием дронов украинского производства.

По его словам, Россия также может развернуть ограниченное количество войск в приграничной зоне НАТО, возможно, под предлогом защиты русскоязычного меньшинства.

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