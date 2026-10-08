Словакия и Россия возобновили обмен военными атташе впервые с начала войны

Правительство Словакии уже направило в Москву двух представителей военно-дипломатического корпуса.

Словакия и Россия возобновили обмен военными атташе впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Aktuality.

Отмечается, что решение о возобновлении военными атташе было принято в рамках договоренностей премьер-министра Словакии Роберта Фицо с российской стороной.

В издании отметили, что правительство Словакии уже направило в Москву двух представителей военно-дипломатического корпуса. Должность военного атташе займет бригадный генерал Славомир Ставиарский, а его заместителем назначен полковник Иво Гахир. В Братиславе тем временем ожидают прибытия российского военного атташе, которым может стать 46-летний офицер военно-морского флота Максим Вережан, ранее работавший в посольстве в Риме.

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В издании напомнили, что в последний раз российский военный атташе работал в Словакии четыре года назад. После того как Россия напала на Украину, правительство Словакии выслало его из Братиславы вместе с другими дипломатами. В свою очередь, в Москве завершил работу словацкий атташе.

Россия могла шпионить за гражданами Словакии

Ранее лидер ключевой оппозиционной партии Словакии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка заявил, что РФ могла шпионить за дорогами и гражданами Словакии, используя камеры, установленные на здании Министерства внутренних дел.

Шимечка также назвал эту ситуацию "огромным провалом в сфере безопасности" и призвал премьера страны Роберта Фицо и президента Петера Пеллегрини отреагировать на нее.

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