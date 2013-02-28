Табачник сохранил пост в урезанном министерстве
19:52, 28 февраля 2013Политика
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Янукович назначил Табачника министром образования и науки Украины.
Табачник теперь министр только образования и науки
Президент Украины Виктор Янукович назначил Дмитрия Табачника министром образования и науки Украины, освободив его от должности министра образования и науки, молодежи и спорта.
Тексты соответствующих указов размещены на сайте главы государства.
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Другими своими указами Президент освободил Евгения Сулиму от должности первого заместителя министра образования и науки, молодежи и спорта, Бориса Жебровского и Алексея Днипрова – от должности заместителей министра и назначил их заместителями министра образования и науки.
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