Табачник сохранил пост в урезанном министерстве

19:52, 28 февраля 2013
Политика
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Янукович назначил Табачника министром образования и науки Украины.

Табачник теперь министр только образования и науки

Президент Украины Виктор Янукович назначил Дмитрия Табачника министром образования и науки Украины, освободив его от должности министра образования и науки, молодежи и спорта.

Тексты соответствующих указов размещены на сайте главы государства.

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Другими своими указами Президент освободил Евгения Сулиму от должности первого заместителя министра образования и науки, молодежи и спорта, Бориса Жебровского и Алексея Днипрова – от должности заместителей министра и назначил их заместителями министра образования и науки.

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