Украинские дороги попали в десятку худших в мире

Лучшие дороги оказались во Франции, Объединенных Арабских Эмиратах и Сингапуре (все получили по 6,5 балла). В десятку лучших также попали Португалия, Оман, Швейцария, Австрия, Гонконг, Финляндия и Германия.

Худшие дороги, по мнению международных экспертов, в Молдавии — их качество оценили в 1,5 балла. В нижней части списка также оказались несколько европейских стран, включая Польшу (2,6 балла), Болгарию (2,5 балла) и Румынию (1,9 балла). Из стран СНГ в список худших попали, помимо России, Киргизия (2,5 балла) и Украина (2,3 балла), сообщает Lenta.ru.

Как сообщал УНИАН, «Укравтодор» планирует начать плановый ямочный ремонт на всей сети дорог при благоприятных погодных условиях – когда температура воздуха поднимется выше +5 и покрытие дорог будет сухим.