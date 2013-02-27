Авиакатастрофа Ан-24 в Донецке: осталось три версии из шести

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил на пресс-конференции в Донецке генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка.

«Три версии осталось», - сказал он о ходе расследования данной авиакатастрофы.

При этом генпрокурор добавил, что «все версии связанны со состоянием летного профессионализма летчиков и технического состояния самолета».

В. Пшонка также сообщил, что в настоящее время окончательно установлено, что на борту самолета Ан-24 было 48 человек: 39 пассажиров и 9 членов экипажа.

По его словам, из пассажиров только «двое без билета - они не фиксировались».

Генпрокурор отметил, что специалисты еще расшифровывают данные «черных ящиков», на что у них выделено, согласно нормативам, 60 дней.

Но В. Пшонка уточнил, что расшифровку данных бортовых самописцев планируется провести в течение месяца.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 февраля в аэропорту «Донецк» потерпел катастрофу самолет, прибывший чартерным рейсом из Одессы. Самолет во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся, его корпус раскололся и началось задымление.

На борту самолета по предварительным данным находились 52 человека (8 членов экипажа), пять погибли. На сегодняшний день известно, что 31 человек обратился за помощью к медикам, из них 9 - находились на стационарном лечении в больнице.

По факту авиакатастрофы в аэропорту Донецка начато уголовное производство.

Следственная группа, которая работает над изучением причин данной авиакатастрофы, рассматривает среди версий: неправильные действия пилотов, неправильные действия служб аэропорта, техническое состояние самолета и наземных служб, неблагоприятные метеорологические условия и террористический акт.

Прокуратура Донецкой области 19 февраля, заявила, что в расследовании факта авиакатастрофы самолета АН-24, совершавшего 13 февраля чартерный рейс из Одессы в Донецк, версия теракта исключена.