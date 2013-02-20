Вице-премьер: Ан-24, потерпевший катастрофу в Донецке, не был перегружен

На борту самолета Ан-24 который потерпел авиакатастрофу в Донецке было нормальное количество пассажиров - 52 человека. Максимальное количество пассажиров для самолета такого класса составляет 60 человек. Об этом в эфире «5 канала» сообщил вице-премьер-министр, председатель комиссии по расследованию причин авиакатастрофы Александр Вилкул.

«В самолете было 52 человека: 8 членов экипажа, остальные пассажиры. Обычный стандартный экипаж для Ан-24 - 6 членов экипажа: пилот, второй пилот, бортмеханик, штурман и два борт проводника, но 8 человек тоже не является нарушением. 52 человека - это совершенно нормально для такого типа судов. Такой тип судов как Ан 24 принимает на борт до 60-ти человек. Безусловно, количество людей в самолете - это ответственность авиакомпании. Но 52 человека - это ни в коем случае не является перегрузкой судна. Это чартерный рейс: 52 человека было на самолете, и 52 человека подтверждается документами, которые предоставила авиакомпания «Южные авиалинии». Могу точно сказать, что с точки зрения перегрузки самолета людьми - это не так », заявил Вилкул.