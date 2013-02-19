В Киевской области нашли мертвым юриста, собиравшего компромат на чиновников

В Переяслав-Хмельницком при загадочных обстоятельствах скончался местный юрист и правозащитник, сообщает ТСН.

Известно, что Виталий Билык последние пять лет помогал селянам в земельных войнах, а местным аграриям - отбиваться от рейдерских захватов. Правозащитника несколько раз били, пытались застрелить и постоянно угрожали. Накануне же мужчина собирался обнародовать информацию о коррупции местных чиновников.

Бездыханное тело юриста нашли в общественном туалете на школьном дворе утром в понедельник, 18 февраля. Тело нашел сапожник, который работает рядом. Мужчину удивила неестественная поза мертвого тела: "Самому упасть - это довольно трудно в таком положении".

А сына погибшего, который пытается разобраться в причинах трагедии, поражает количество крови на полу и особенно - на стенах. В прокуратуре ничего подозрительного не заметили. Главная версия смерти - несчастный случай: поскользнулся, подавился и умер. "Причиной смерти Билыка является механическая асфиксия в результате рвотных масс. Никаких данных, что эта смерть насильственная, ни во время осмотра, вскрытия не было", - заявил старший прокурор Переяслав-Хмельницкой прокуратуры Богдан Панченко.

Однако на фотографиях из морга видно, что на лице юриста две больших ссадины, синяки, гематомы. Коллеги правозащитника убеждены, что с такими следами человек должен был несколько раз сильно упасть и биться головой о бетонный пол, поэтому выдвинули свою версию. "При заходе в туалет его ударили тупым предметом по голове, потом его под руки заносят", - высказал предположение руководитель СПК "Горбани" Юрий Возруд.

Известно, что Виталий Билык не давал прохода и Горбановскому сельскому голове, и местным богачам.

Поговаривают, что адвокат насобирал на них доказательства для обвинения в коррупции и должен был их обнародовать в Киеве на пресс-конференции. Также говорят, что Билык знал о том, что его хотят устранить физически. Следователи никоим образом не связывают смерть юриста с его профессиональной деятельностью. Однако все документы из офиса умершего изъяли.

Не исключено, что там были и материалы, которые собирался обнародовать Билык.