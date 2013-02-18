Мэр города умер в 49 лет (фото)

Как сообщили УНИАН в Христиновском горисполкоме, Н.Наконечный умер в реанимационном отделении районной больницы Христиновского района.

Вечером Н.Наконечному неожиданно стало плохо. У врачей есть подозрение на тромб. Незадолго до смерти Н.Наконечный проходил обследование в Черкасской областной больнице.

Н.Наконечный дважды избирался мэром Христиновки. Во время выборов на второй срок за него проголосовало более 90% избирателей. На последних выборах он баллотировался на должность депутата Верховной Рады, заняв второе место. Во время выборов в его жилье бросили гранату, которая взорвалась. К счастью, дома никого не было.

Сейчас правоохранители пытаются установить обстоятельства смерти мэра Христиновки. Среди версий рассматривается и версия убийства.

Прощание с Н.Наконечным состоится 19 февраля в Христиновке возле храма Святой Троицы.