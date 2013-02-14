Главное за день: обзор топ-новостей

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СМИ: Киев откажется от консорциума по ГТС, если РФ перекроет туркменский газ

В нынешних условиях Украине выгоднее закупать газ у Туркменистана, договорившись с Россией о транзите и полностью отказавшись от российского газа.

В Торговой палате США говорят, что дальше слово за украинской властью, а не за МВФ

Основные экономические решения должна озвучивать украинская власть, а не МВФ, заявили в Американской торговой палате.

СБУ рассказала, как от ее имени хакеры дурачат украинцев

Служба безопасности Украины предостерегает граждан не стать жертвами мошеннической схемы, которую в последнее время злоумышленники внедряют через сеть Интернет.

«Южным авиалиниям», чей самолет разбился в Донецке, запретили полеты

Указание было получено в связи со вчерашней катастрофой самолета Ан-24 этой авиакомпании, следовавший рейсом Одесса - Донецк. Следствие рассматривает несколько версий катастрофы, в результате которой погибли 5 человек.

Свидетель по делу Щербаня ссылается на слова людей, умерших 10 лет назад

Свидетель по делу об убийстве в 1996 году в Донецке депутата и бизнесмена Евгения Щербаня Игорь Марьинков заявляет, что с экс-премьер-министрами Павлом Лазаренко и Юлией Тимошенко лично не знаком, а люди, со слов которых он рассказывает об обстоятельствах преступления, умерли более 10 лет назад. Марьинков утверждает, что заказ на убийство был от экс-премьер-министров Павла Лазаренко и Юлии Тимошенко. В то же время свидетель запутался относительно цены за убийство Щербаня. В «Батькивщине» же заявили, что свидетель дает суду заведомо ложные показания.

Азаров говорит, что избирательный закон изменят, как только разблокируют ВР

Реформа украинского избирательного законодательства,которая будет учитывать, в частности, рекомендации ОБСЕ и других международных организаций, начнется сразу после того, как ВР возобновит работу в нормальном режиме.

Названы имена погибших в авиакатастрофе в Донецке

В управлении информации Одесского городского совета назвали имена пяти погибших при крушении самолета Ан-24 в Международном донецком аэропорту им. С.Прокофьева.

Евродепутат: Есть опасения, что при новой Еврокомиссии ассоциацию уже не подпишут

Глава делегации Европейского парламента в Комитете парламентского сотрудничества Украина-ЕС Павел Коваль считает, что 2013 год является решающим для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

СМИ: Телеканал «Интер» возглавил Бенкендорф

Руководителем НИС стал Евгений Киселев.