Россия уничтожила склад известного украинского производителя туалетной бумаги

Это уже второй раз, когда оккупанты полностью уничтожают склад украинского бренда.

Производитель санитарно-гигиенической продукции "Снежная панда" сообщил об уничтожении российскими захватчиками склада компании. Об этом говорится в заявлении украинского бренда в социальной сети Facebook.

"22 сентября в результате вражеского удара наш складской комплекс был во второй раз полностью уничтожен", - говорится в сообщении.

В то же время, как подчеркнули в компании, самое главное, что люди живы и не пострадали.

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Ранее на сайте компании появилось сообщение о том, что в результате ракетного удара был поврежден производственно-складской комплекс компании. Тогда отмечалось, что работа возобновляется.

Усиление ударов РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты усилили удары по украинской экономике. Атаки наносятся по торговым центрам, складам и распределительным центрам.

В Боярке Киевской области в результате атаки российских захватчиков уничтожены производственные и складские площади предприятия "Вентиляционные системы".

Армия РФ нанесла удар по предприятию с иностранными инвестициями в Житомире, которое уже ранее подвергалось обстрелам: на этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

По данным местных пабликов, ракета попала в завод Kromberg & Schubert. На месте возник сильный пожар.

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