Яценюк считает, что суд по делу Щербаня - игра двух актеров

Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк убежден, что свидетель по делу об убийстве в 1996 году Евгения Щербаня Игорь Марьинков дает суду заведомо ложные показания.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.Яценюк высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что уже подготовил “100 не облагаемых налогом минимумов для того, чтобы заплатить штраф за правду о том суде, который сейчас проходит по делу Щербаня”.

“Это не суд, это чисто театральное действо. Там есть актер, который исполняет роль свидетеля, там есть актер, который исполняет роль судьи”, - заявил А.Яценюк.

Он выразил убеждение, что И.Марьинков дает заведомо ложные показания.

“Из суда его (свидетеля И.Марьинкова — УНИАН) выпускать нельзя, его нужно очень охранять. И важно, чтобы сейчас на этого актера надели наручники, потому что этот человек, давая заготовленные показания, совершает преступление”, - сказал А.Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, экс-премьеру Юлии Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко преднамеренного убийства из корыстных побуждений.

13 февраля в Апелляционном суде Киева начался допрос жителя Донецка И.Марьинкова, который является свидетелем по делу об убийстве народного депутата Е.Щербаня. Допрос проводит следственный судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич.