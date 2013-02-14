Названы имена погибших в авиакатастрофе в Донецке

Как сообщили УНИАН в управлении, 13 февраля погибли Бабков Валерий (советник главы Одесского облсовета), Дмитрий Песня, Виктор Горбатенко, Александр Грушкевич, Сергей Бутенко.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 февраля в аэропорту «Донецк» потерпел катастрофу самолет, прибывший чартерным рейсом из Одессы. Самолет во время приземления вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся, его корпус раскололся и началось задымление.

На борту самолета находились 44 человека, пять погибли. На сегодняшний день известно, что 26 пассажиров обратились за помощью к медикам, из них 9 человек находятся в больнице.

5 из 44 пассажиров самолета Ан-24, совершавшего чартерный рейс Одесса-Донецк и потерпевшего крушение в аэропорту Донецка, не были зарегистрированы.

По факту авиакатастрофы в аэропорту Донецка начато уголовное производство.