Россия провела $6,9 млрд через мировые банки в обход санкций: в FT раскрыли схему

Среди платежей обнаружились средства, выделенные на военное оборудование и закупки российских спецслужб.

Российская финтех-компания A7, поддерживаемая Кремлем, сумела прокачать через международную банковскую систему более 6,9 млрд долларов, несмотря на санкции. Для этого она прибегла к старым методам отмывания денег и массовой подделке документов, сообщает Financial Times.

Как говорится в расследовании, среди получателей средств оказались клиенты известных западных и азиатских банков, в частности Standard Chartered, Citigroup и Deutsche Bank. Часть платежей касалась крайне чувствительных товаров, связанных с войной, таких как военное оборудование и закупки российских спецслужб.

A7 публично хвасталась своими финансовыми "инновациями". Однако на самом деле, по данным издания, компания держалась на сети фирм-прокладок и действующих бизнесов, через которые получала доступ к системе SWIFT. Чтобы никто не заметил посредников, в A7 фактически поставили на поток изготовление фальшивых счетов-фактур.

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Больше всего денег, согласно утечке, получили счета в Standard Chartered в Гонконге – 1,1 млрд долларов от связанных с A7 структур. Речь идет о периоде с конца 2024 года, когда компанию создали, до августа 2025-го. За то же время DBS в Гонконге получил 273 млн долларов, клиенты Citigroup – 74 млн, а клиенты Deutsche Bank в Европе – около 18 млн.

Отдельно журналисты обращают внимание на First Abu Dhabi – крупнейший банк Объединенных Арабских Эмиратов. Там A7 открыла счета для 17 различных структур, и они отправили за рубеж более 1,8 млрд долларов. Кроме того, по имеющейся информации, компания имела доступ к счетам в JPMorgan Chase и DBS.

Как выяснилось, основателем A7 является молдавский олигарх Илан Шор. Он создал компанию в России и Кыргызстане как альтернативу западной платежной системе. Проект поддержал государственный Промсвязьбанк, тесно связанный с оборонной промышленностью РФ.

В июле Шор похвастался в беседе с российским госагентством ТАСС:

"Мы даем компаниям и странам свободу, потому что наша система невосприимчива к санкциям".

С тех пор как российские банки отключили от SWIFT после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, Кремль продвигает A7 как главного провайдера международных платежей за импорт.

Как отмечает FT, в этом месяце Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди даже обсуждали с главой ПСБ "российско-индийскую платежную систему".

Санкции против РФ

Напомним, 18 сентября президент США Дональд Трамп подписал законопроект о "адских" санкциях против России, соавтором которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

Документ предусматривает ограничения против высшего руководства РФ, олигархов и их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов так называемого "теневого флота". Под удар также попадают покупатели российской нефти и газа. В частности, Трамп получил право вводить пошлины до 100% на товары из стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российских энергоносителей, а российский экспорт в США будут облагать пошлиной до 500%.

Между тем Евросоюз продлил санкции против России сразу на три года, хотя раньше их приходилось продлевать каждые полгода. Ограничения касаются 3 тысяч физических и юридических лиц. Впрочем, ценой такого компромисса стало исключение из списка российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал это решение "позорным и необоснованным" и призвал страны ЕС ввести против этих двух олигархов собственные санкции.

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