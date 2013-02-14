СМИ: Киев откажется от консорциума по ГТС, если РФ перекроет туркменский газ

В Минэнерго полагают, что меморандум с Туркменистаном может повлиять на переговоры Киева и Москвы по вопросу создания консорциума для управления украинской газотранспортной системой (ГТС) и снижения цены газа, отмечает источник в министерстве.

"Газпром" настаивает на том, что снижение цены до приемлемых для Украины $280 за тысячу кубометров может произойти только по "белорусскому сценарию", пишет Коммерсант.

"Российская монополия предлагает нам скидку в $150 за тысячу кубометров, но только в размере своего взноса в уставный фонд консорциума. А значит, действовать она будет три-четыре года",— говорит собеседник.

При таких условиях Украине выгоднее закупать газ в Туркменистане, договорившись с Россией о транзите и полностью отказавшись от российского газа.

"Мы сказали, что если цены не будут снижены, то рано или поздно Украина откажется от дорогого российского газа и заменит его европейским, азербайджанским и собственным сланцевым. Если же "Газпром" будет блокировать транспортировку туркменского газа, то консорциума не будет,— отмечает источник.— Но даже если Россия даст нам постоянную скидку, туркменский газ лишним не будет — у нас есть трейдеры, которые могли бы реэкспортировать его в Евросоюз". Например, Emfesz Дмитрия Фирташа располагает лицензией в Венгрии. В пресс-службе "Газпрома" вчера от комментариев отказались.