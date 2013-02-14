Евродепутат: Есть опасения, что при новой Еврокомиссии ассоциацию уже не подпишут
Председатель делегации Европарламента при Комитете парламентского сотрудничества Украина-ЕС Павел Коваль считает, что 2013 год является решающим для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.
П.Коваль подчеркнул, что в нынешнем составе Европейской комиссии достаточно много представителей, которые очень доброжелательно и дружески относятся к Украине.
“Если в этом году не будет подписано Соглашение об ассоциации, то существуют опасения, что при будущем составе Европейской комиссии такое подписание будет невозможным и заинтересованность Украиной будет слабее. Поэтому этот год действительно является решающим”, - сказал П.Коваль.
Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы по Украине, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Киевом на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” в ноябре текущего года при условии прогресса в противодействии выборочному правосудию, устранения недостатков, обнаруженных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также при условии дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.
8 февраля во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в Киеве еврокомиссар Штефан Фюле сказал, что Украина и ЕС не должны упустить шанс подписать Соглашение об ассоциации в ноябре 2013 года.