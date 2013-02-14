Евродепутат: Есть опасения, что при новой Еврокомиссии ассоциацию уже не подпишут

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

П.Коваль подчеркнул, что в нынешнем составе Европейской комиссии достаточно много представителей, которые очень доброжелательно и дружески относятся к Украине.

“Если в этом году не будет подписано Соглашение об ассоциации, то существуют опасения, что при будущем составе Европейской комиссии такое подписание будет невозможным и заинтересованность Украиной будет слабее. Поэтому этот год действительно является решающим”, - сказал П.Коваль.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы по Украине, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Киевом на Вильнюсском саммите “Восточного партнерства” в ноябре текущего года при условии прогресса в противодействии выборочному правосудию, устранения недостатков, обнаруженных во время парламентских выборов 28 октября 2012 года, а также при условии дальнейшего прогресса в реформах, определенных Повесткой дня ассоциации.

8 февраля во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в Киеве еврокомиссар Штефан Фюле сказал, что Украина и ЕС не должны упустить шанс подписать Соглашение об ассоциации в ноябре 2013 года.