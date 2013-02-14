СМИ: Телеканал «Интер» возглавил Бенкендорф

Руководителем НИС стал Евгений Киселев.

Телеканал «Интер» возглавил Егор Бенкендорф. Об этом сообщает «Телекритика», ссылаясь на собственные источники. Анна Безлюдная вошла в состав общественного наблюдательного совета канала. Руководителем новостной службы медиагруппы "Национальные информационные системы" стал Евгений Киселев. Пока неизвестно, кто вместо Егора Бенкендорфа возглавит НТКУ, отмечает издание.

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