Свидетель по делу Щербаня ссылается на слова людей, умерших более 10 лет назад

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе перекрестного допроса на заседании Печерского райсуда Киева, отвечая на вопросы защитника Ю.Тимошенко, народного депутата Сергея Власенко.

На вопрос, знал ли он лично Ю.Тимошенко, И.Марьинков ответил: "У меня не было такой необходимости", а на вопрос, знал ли он П.Лазаренко, сказал: "Нет, лично не был знаком".

Также С.Власенко задал ряд вопросов о судьбе людей, на слова которых свидетель ссылается в показаниях.

«Мильченко, Кушнир, Рябин - покойники уже больше 10 лет», - сказал С.Власенко, резюмируя ответы И.Марьинкова.

Также свидетель отметил, что не присутствовал на встречах П.Лазаренко с Мильченко, Кушниром, Рябиным, а также Ю.Тимошенко - с Кушниром.

На вопрос, осуществлялось ли на него давление во время допроса со стороны следствия, И.Марьинков ответил отрицательно, а также опроверг информацию, что следователи на допросах задавали ему наводящие вопросы.