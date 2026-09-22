США подписали с Данией и Гренландией соглашение о безопасности: что оно предусматривает

В документе признается, что народ Гренландии обладает правом на самоопределение.

Дания и Гренландия подписали с США новое соглашение о безопасности в отношении Гренландии. Об этом пишет The Guardian.

Президент США Дональд Трамп назвал эту сделку "беспрецедентным соглашением", которое, по его словам, защитит не только США, но и Европу. Он также высоко оценил НАТО, отметив, что альянс становится сильнее, чем когда-либо.

В документе содержится конкретное положение о подтверждении суверенитета и территориальной целостности Дании, а также о признании того, что народ Гренландии "является народом в соответствии с международным правом, обладающим правом на самоопределение".

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В издании отметили, что США также собираются модернизировать и расширить свою деятельность на космической базе Питуффик в Гренландии. Именно ее в 2025 году посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Кроме того, США собираются создать военные базы в Нарсарсуаке и в Местерс-Виг "в соответствии с условиями и техническими деталями, которые будут взаимно согласованы сторонами".

"Соединенные Штаты могут создавать дополнительные зоны обороны в Гренландии и укреплять свои военные операции или объекты", - говорится в соглашении.

Также соглашение предусматривает, что американские самолеты могут пролетать над любой территорией Гренландии и совершать на ней посадку, включая территориальные воды. Отдельно Дания и Гренландия договорились рассматривать запросы на создание беспилотных военных объектов в Гренландии за пределами зон обороны в рамках ускоренных процедур правительственного одобрения.

В издании добавили, что в этом соглашении прямо прописано то, что ни одному государству, не являющемуся членом НАТО, не разрешается создавать в Гренландии собственные пилотируемые или беспилотные военные объекты, равно как и обеспечивать постоянное присутствие вооружённых сил в Гренландии, если иное не согласовано сторонами.

Кроме того, предусмотрено, что никакие инвестиции со стороны страны-партнера, не являющейся членом НАТО, не должны позволять "устанавливать контроль, оказывать существенное влияние или получать доступ к закрытой информации, которая может представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку". Этот пункт будет расценен США как попытка отразить любой интерес со стороны Китая или России. В другой части соглашения также говорится о совместной работе по противодействию угрозе шпионажа.

В издании подчеркнули, что соглашение не имеет срока действия, а также учитывает потенциально актуальные будущие сценарии, такие как обретение Гренландией независимости в будущем. В нем говорится, что независимая Гренландия должна будет согласиться остаться в НАТО и продолжить выполнение всех договоренностей, предусмотренных в договоре.

Реакция Мерца и Кошты на соглашение

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что соглашение по Гренландии является хорошей новостью для безопасности и укрепляет партнерство в НАТО.

"Хорошая новость для безопасности Гренландии: соглашение между Данией, Гренландией и США укрепляет наше партнёрство в НАТО и безопасность на Крайнем Севере. Наши партнёры могут рассчитывать на поддержку Германии", - подчеркнул он.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта поздравил премьер-министра Дании Метте Фредериксен и премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена с достижением соглашения США. Он заявил, что это соглашение укрепит безопасность в Арктике и Северной Атлантике.

Трамп и Гренландия - важные новости

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что он хочет получит контроль над Гренландией. Более того, он даже не исключал военное вторжение.

Как писало Reuters со ссылкой на источники, администрация Трампа отказалась от военного вторжения в Гренландию для получения контроля над островом из-за угрозы импичмента. Демократы и республиканцы были обеспокоены тем, что президент США мог начать военную операцию в Гренландии без предварительной консультации с Конгрессом.

Daily Mail со ссылкой на источники писало, что Трамп даже думал над тем, чтобы платить каждому жителю Гренландии по 1 миллиону долларов, если они согласятся на присоединение острова к США.

Однако в начале 2026 года Трамп заявил о формировании основы соглашения по Гренландии. Тогда же он отказался вводить новые пошлины против ряда стран Европы из-за их недовольства политикой США в отношении Гренландии.

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