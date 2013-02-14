«Южным авиалиниям», чей самолет разбился в Донецке, запретили полеты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

По его словам, такое указание было получено в связи со вчерашней катастрофой самолета Ан-24 данной авиакомпапнии, следовавшим рейсом Одесса - Донецк.

Как сказал А.Вилкул, у этой авиакомпании всего было 4 самолета, “они никогда не выполняли регулярные рейсы, только чартерные”. На сегодняшний момент полеты трех оставшихся самолетов приостановлены и “будет проводиться очень глубокая внеплановая проверка их”, - отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что комиссия, расследующая причины аварии в аэропорту Донецка, уже ночью определила, что “все летные разрешения, все техническое обслуживание, все формы, как говорят авиаторы, самолет проходил”.

“То есть, никаких технических проблем с самолетом не было”, - подчеркнул А.Вилкул.

Также он сообщил, что данный самолет - 1973 года выпуска.

По словам А.Вилкула, 8 членов экипажа, выполнявшего данный рейс, также “имели все допуски необходимые, все летные книжки пилоты имели, и это уже показала работа комиссии за ночь”.

Вице-премьер подтвердил, что второму пилоту самолета действительно 23 года, но все необходимые допуски к полету он тоже имеет.