Россияне атаковали Киев: загорелся резервуар с топливом, есть пострадавшие

Пострадали три района столицы.

Российские захватчики сегодня вечером совершили очередную атаку на Киев. Зафиксировано попадание в резервуар с топливом. Также есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Уже 8 пострадавших в столице. Троих раненых медики госпитализировали. Остальным оказали помощь амбулаторно или на месте", - отметил Кличко.

По состоянию на 17:27 мэр сообщил, что в столице работают силы ПВО. Он посоветовал киевлянам находиться в безопасных местах.

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Позже мэр сообщил, что в Оболонском районе произошло попадание в резервуары с топливом. Экстренные службы прибыли на место удара.

"В Оболонском районе горит резервуар с топливом", - подчеркнул Кличко.

Также он добавил, что в Оболонском районе зафиксировано попадание ещё по одному адресу - в объект нежилой застройки.

Кроме того, от атаки пострадал Печерский район Киева. На место выехали медики.

Еще медиков вызвали в Днепровский район.

Усиление ударов по Украине: угрозы РФ

Как сообщал УНИАН, российские захватчики заявили, что попытаются усилить варварские удары по Украине в качестве "ответа" на украинскую атаку на НПЗ в Москве в ночь на 20 сентября.

Ранее украинские дроны прорвали российскую ПВО и вызвали пожары на московском НПЗ в Капотне, где загорелась установка первичной переработки нефти. Также был зафиксирован пожар в логистическом технопарке "Софино".

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