СБУ рассказала, как от ее имени хакеры дурачат украинцев

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, злоумышленники распространяют вредное программное средство Trojan, которое блокирует роботу операционной системы Windows. При этом на монитор пораженной ПЭВМ выводится сообщение о ее блокировании правоохранительными органами за нелегальную деятельность пользователя (использование нелицензионного программного обеспечения, посещение порносайтов и тому подобное) с требованием перечислить деньги на электронные кошельки. Уплата средств по указанным злоумышленниками реквизитам не приводит к разблокированию компьютера.

С целью психологического влияния на пользователей правонарушители используют официальные логотипы СБУ, пытаясь создать у граждан впечатление, что их программное обеспечение блокирует спецслужба.

На протяжении последних месяцев 2012 года – января 2013 года указанная мошенническая схема применена более чем в 13 странах. За рубежом пострадавшие получали сообщения, в том числе от правоохранительных органов Великобритании и ФРГ.

СБУ предлагает пользователям, которые пострадали от данного вируса, немедленно обратиться в правоохранительные органы, осуществляющие мероприятия, направленные на розыск правонарушителей.