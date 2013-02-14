В Торговой палате США говорят, что дальше слово за украинской властью, а не за МВФ

льше слово за Украину, а не за МВФ льше слово за Украину, а не за МВФ

Ключевые решения в области экономической политики государства должны быть озвучены уже в ближайшие недели украинскими властями, а не представителями Международного валютного фонда, миссия которого завершила свою работу в Украине и, как ожидается, вернется для продолжения переговоров в марте.

Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил президент Американской торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски.

«В Украине завершила работу миссия МВФ, которая вполне четко дала понять, что должно быть сделано для возобновления финансирования. И сейчас слово скорее за украинской стороной, а не за МВФ. Готовы ли власти сегодня принимать непопулярные меры для того, чтобы завтра появились условия для экономического роста, создания новых рабочих мест?», - обратил внимание Х.Зукоски.

По его мнению, основная сложность наступившего года в том, что именно в этом году украинской власти придется принимать давно оговоренные, но, тем не менее, трудные решения, которые и определят, каким будет год – сложным или простым, станет ли он в результате годом больших реформ или время будет в очередной раз упущено.

«И тут вопрос к правительству: идет ли оно в русле реформ, предлагаемых МВФ, или ищет альтернативные источники финансирования и действует так, как считает нужным без внешних советчиков», - отметил Х.Зукоски.

При этом он еще раз подчеркнул, что МВФ важен не своей кредитной линией, а, скорее общим сигналом инвесторам. «Почему МВФ так важен? Не только и не столько из-за денег. Сотрудничество с МВФ это по-прежнему сигнал о том, что Украина идет в правильном направлении. Легче всего сейчас отказаться от условий МВФ и остаться при своем мнении относительно непопулярных экономических шагов. Но если их все-таки предпринять, то уже в среднесрочной перспективе украинская экономика станет значительно здоровее и устойчивее», - сказал глава Американской торговой палаты.

Как сообщал УНИАН, миссия Международного валютного фонда работала в Украине с 29 января по 12 февраля. По завершении работы глава миссии Кристофер Джарвис выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность состоянием дел в украинской экономике, спрогнозировав, что без существенных структурных изменений рост украинской экономики в 2013 году не превысит 1% при сохранении значительного дефицита счета текущих операций.

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