Свидетель: Заказ на убийство Щербаня был от Лазаренко и Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе допроса в Печерском районном суде Киева, проходящем в помещении столичного Апелляционного суда.

«Рябин сказал, что был заказ от Лазаренко-Тимошенко на Момота и Щербаня», - сообщил И.Марьинков. По его словам, «позднее Кушнир сказал, что Юля будет платить, Паша дал команду». Как сказал И.Марьинков, речь шла примерно о «2-2,8 млн грн». «После смерти Мильченко в ноябре 1997 года выяснилось, что он получил деньги и «скрысил», - добавил И.Марьинков.

На вопрос о предназначении денег он ответил: «Деньги перечислили на счет Матроса. Это была расплата за убийство».