Свидетель Марьинков путается относительно цены за убийство Щербаня

На этом акцентировали в суде адвокаты Юлии Тимошенко, передает корреспондент "Украинской правды".

Александр Плахотнюк напомнил, что во время допроса в прокуратуре до вопроса следователя о решении финансовых вопросов, свидетель об этом ничего не говорил, а потом взял перерыв на 3 дня.

На вопрос Плахотнюка, одинаковы ли для Марьинкова суммы 3 миллиона и 1,8-2 миллиона, свидетель ответил: "Это около 3 миллионов, и 1.8, и 2".

На вопрос, почему он не сказал об этом в среду, не сообщил об оплате, а только когда спрашивает прокурор отвечает утвердительно, свидетель сказал:

"Я бы посмотрел на вас, если бы вас 6 часов продержали в этом борделе, где то одного побитого выносят, то другого, где то одна кричит, то другая".

Прокуроры попробовали защитить свидетеля, напомнив, что в свободных показах есть слова о финансовом интересе, на что адвокаты ответили, что финансовые интересы и оплата убийства – это разные вещи.

Кроме того, ранее Марьинков заявил: "Сердюк рассказал, что не хватает 90 тысяч (для освобождения Кушнира из тюрьмы), Наташка (Снитко – жена Мильченко) вышла на Кириченко и тот сказал: поедьте и заберите у Юли. Было это лично или по подворотням шарились – я не знаю".