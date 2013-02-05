Министр обсудил подготовку визита Януковича в Литву

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины. (Визит запланирован на 6 февраля – УНИАН).

В ходе визита состоится Шестое заседание Совета президентов Украины и Литвы.

Также в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы украинско-литовского сотрудничества, в первую очередь, практические мероприятия по углублению двустороннего политического диалога на высоком и наивысшем уровнях.

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Кроме того, речь шла о практической поддержке Литовской Республикой евроинтеграционного курса Украины, учитывая, в частности, будущее председательство Литвы в Совете ЕС во втором полугодии 2013 года.