Министр обсудил подготовку визита Януковича в Литву
Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара обсудил с послом Литовской Республики в Украине Пятрасом Вайтекунасом подготовку официального визита Президента Украины в Литву.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины. (Визит запланирован на 6 февраля – УНИАН).
В ходе визита состоится Шестое заседание Совета президентов Украины и Литвы.
Также в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы украинско-литовского сотрудничества, в первую очередь, практические мероприятия по углублению двустороннего политического диалога на высоком и наивысшем уровнях.
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Кроме того, речь шла о практической поддержке Литовской Республикой евроинтеграционного курса Украины, учитывая, в частности, будущее председательство Литвы в Совете ЕС во втором полугодии 2013 года.