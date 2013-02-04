Кожара думает, что самую низкую точку в отношениях с ЕС Украина уже прошла

Об этом он написал в своем блоге на «Украинской правде».

Комментируя свой визит в Брюссель 30-31 января, Л.Кожара назвал его насыщенным. Министр отметил, что провел встречи практически со всеми ключевыми партнерами в институтах ЕС – вице-президентом Европейской Комиссии, Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности баронессой Кэтрин Эштон, Комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле, Комиссаром ЕС по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером, Комиссаром ЕС по внутренним делам Сесилией Мальстрем, вице-президентом Европейского парламента Я.Протасевичем, главой делегации ЕП по связям с Украиной Павлом Ковалем, председателем Комитета по иностранным делам ЕП Элмаром Броком, бывшим Президентом ЕП Петом Коксом, а также рядом представителей основных политических групп Европейского Парламента.

Л.Кожара отмечает, что чрезвычайно полезной была встреча министров иностранных дел в формате "Украина + группа друзей Украины в ЕС". «Мы, наконец, возобновили практику таких встреч, и я благодарен за помощь в ее организации словацкому коллеге Мирославу Лайдаку», - отмечает он.

Он с удовлетворением отмечает, что министры иностранных дел 13 европейских стран: Словакии, Латвии, Кипра, Румынии, Ирландии, Литвы, Бельгии, Дании, Чехии, Финляндии, Болгарии, Мальты, Хорватии, а также присутствующий Комиссар ЕС Ш.Фюле, подтвердили готовность содействовать Украине в процессе подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации.

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Министр также делает некоторые выводы относительно, по его словам, реального состояния дел в наших отношениях с ЕС. «Во-первых, в Брюсселе у нас есть друзья, неравнодушные к судьбе Украины. Это – главный вывод. Ни о какой изоляции речь не идет. В ЕС осознают реалии и хотят помочь нам. На деле, а не на словах», - подчеркивает он.

Л.Кожара придает ключевое значение «в контексте наших отношений» саммита Украина-ЕС, который состоится, как и запланировано, 25 февраля с.г. в Брюсселе.

По словам министра, «европейские коллеги высказывали конструктивную критику, в частности относительно осуществления реформ, а также выполнения критериев, определенных известными декабрьскими Выводами Совета ЕС по Украине. Вместе с тем, я четко почувствовал – перспективы подписания Соглашения об ассоциации в ноябре с.г. являются реальными».

Л.Кожара уверен, что спад в отношениях Украины с ЕС, который наблюдался в прошлом году, прекратился. «Мы прошли самую низкую точку, надеюсь, что навсегда», - отметил министр.

По его словам, «европейцы заявляют: сегодня судьба Украины в наших собственных руках. Неоднократно слышал в Брюсселе фразу "помогите нам помочь вам". Наверно, она лучше всего отражает содержание наших сегодняшних отношений с ЕС. В Европе наши успехи во внедрении реформ замечают и отмечают».