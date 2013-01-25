Украинские миротворцы получают до 3 тыс. долларов, но это и всё

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель Совета Всеукраинского объединения “Союз участников миротворческих операций” Сергей Грабский.

«В Ираке в 2005 году получали 600-800 долларов в месяц - это уже были деньги. Стыдно говорить, что, будучи в Ираке, меньше нас только монголы получали», - сказал С.Грабский.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день зарплата миротворцев приблизительно в 4-5 раз выше, чем в 2005 году в Ираке.

«В Либерии и Конго наши ребята получают по 3 тысячи долларов», - отметил С.Грабский.

Вместе с тем С.Грабский заявил, что Украина не предоставляет необходимой социальной защиты миротворцам.

"Ситуация складывается так, что на сегодняшний день участники миротворческих операций, фактически, не имеют никакой социальной и правовой защиты. Они, собственно, никто. Единственное, что удостоверяет их причастность к миротворческим операциям, - это запись в личном деле, по которой месяц службы в миротворческой миссии считается как три месяца обычной службы”, - сказал С.Грабский.

В связи с этим он отметил, что государство и, особенно, общество не воспринимают миротворцев как отдельную социальную группу, которая приносит государству деньги и повышает его имидж в мире. По словам С.Грабского, после выхода на пенсию украинские миротворцы не имеют никакой социальной защиты, несмотря на то, что они имеют возможность, в частности, проходить лечение.

Также остро стоит проблема обеспечения миротворцев жильем и размер оплаты за их службу, добавил он.

С.Грабский сообщил, что за годы независимости Украины около 40 тысяч украинских миротворцев принимали участие в миротворческих операциях во многих странах мира. За этот период Украина получила от ООН 500 миллионов долларов.