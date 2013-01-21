Главное за день: обзор топ-новостей

Обама официально вступил в должность президента США

Барак Обама в воскресенье официально вступил в должность президента США во второй раз. Церемония длилась меньше минуты.

Снегопады и ледяной дождь нарушили авиасообщение в Европе

Аэропорт Франкфурта в воскресенье на несколько часов полностью прекратил работу, отменив все рейсы из-за ледяного дождя и гололеда.

Азаров проиграл кассацию на решение суда по уплате России долгов ЕЭСУ

Высший хозсуд оставил без удовлетворения кассационную жалобу правительства на решение суда по уплате Украина Минобороны РФ долгов ЕЭСУ.

Лутковская приехала посмотреть на условия Тимошенко

В Центральную клиническую больницу «Укрзалізниці» в Харькове, в стационаре которой находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, прибыла Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Валерия Лутковская.



Трое людей приковали себя к забору на подходах к Банковой (фото)

Трое представителей молодежных организаций в знак протеста против заключения Ю.Тимошенко и Ю.Луценко приковали себя с помощью замка и троса к забору на проезде от улицы Лютеранской до Банковой в Киеве.

Дочь Тимошенко просит четырех людей не убивать ее маму

Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгения называет действия властей относительно ее матери сознательным физическим убийством. На это в ПР ей ответили исчерпывающе: политик, который совершил преступление, должен понести справедливое наказание, а не прятаться за статусом оппозиционера.

Власенко убежден, что его арестуют

Власенко может стать фигурантом сразу трех уголовных дел. Защитнику Ю.Тимошенко планируют инкриминировать разбой, хулиганство и невыполнение решения суда. Народный депутат Украины, защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко убежден, что за три недели он будет арестован. В оппозиции заявили о "новой волне политических репрессий".

Минфин предлагает заменить налог на недвижимость налогом на богатство

Министерство финансов Украины предлагает заменить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, который вступил в силу с 1 января 2013 года, налогом на богатство и предметы роскоши.

Жертвами теракта в Алжире стали 37 иностранных заложников из 8 стран

Террористы, атаковавшие газовый комплекс Тигентурин в Алжире, убили 37 иностранных заложников из восьми стран.

Тимошенко говорила с дочерью через решетку

Дочь экс-премьер-министра Украины Евгения Тимошенко заявляет об ухудшении состояния здоровья Юлии Тимошенко.