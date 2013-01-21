Власенко убежден, что его арестуют

Народный депутат Украины, защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко убежден, что через три недели он будет арестован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

“Скорее всего, что через три недели меня арестуют”, - сказал С.Власенко.

В частности, по его словам, в Верховную Раду Украины будет направлено представление по трем эпизодам - разбой, угон автомобиля и неисполнение решения по гражданскому делу.

“В Верховной Раде это представление будет проголосовано”, - сказал С.Власенко, отметив, что за то, в чем его обвиняют, ему светит от 3 до 7 лет.

“Это реальные вещи, которые произойдут в ближайшее время”, - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, С.Власенко заявил, что в отношении него уже возбуждено уголовное дело за якобы неисполнение им решения суда по гражданскому спору.

С.Власенко сообщил, что дело в отношении него было возбуждено Печерским райсудом Киева 16 января этого года.

Как сообщалось, по данным СМИ, С.Власенко может стать фигурантом сразу трех уголовных дел. Защитнику Ю.Тимошенко планируют инкриминировать разбой, хулиганство и неисполнение решения суда.

В частности, как писало LB.ua со ссылкой на собственные источники, в ближайшее время соответствующие органы планируют заявить об инкриминировании С.Власенко противоправных эпизодов, которые лягут в основу трех уголовных дел. Все три, по имеющейся информации, датированы периодом бракоразводного процесса между С.Власенко и Наталией Окунской. Конкретно речь идет о разбое, хулиганстве и неисполнении решения суда. Максимальный срок возможного наказания – семь лет.

Представление на лишение С.Власенко депутатских полномочий, по словам источников, также будет подготовлено на этой неделе. Кто именно передаст его в парламент, пока неизвестно.