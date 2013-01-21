Обама официально вступил в должность президента США

Церемония продолжалась меньше минуты.

Как передает РИА Новости, рядом с Обамой в момент произнесения текста присяги стояли супруга Мишель и их дочери Саша и Малия.

Частная церемония началась в Белом доме в 11.55 и завершилась до полудня. Именно в 12.00 20 января, по конституции США, завершается первый президентский срок Б.Обамы. На церемонии присутствовали лишь члены семьи главы государства, некоторые сотрудники администрации и вице-президент Джозеф Байден, принявший присягу утром в своей резиденции.

«Я, Барак Хуссейн Обама, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, по мере своих сил, буду охранять, оберегать и защищать конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог!», - сказал 44-й президент США, положив руку на Библию.

В понедельник Б.Обама повторит присягу уже «для всех» - на официальной церемонии у здания конгресса. В воскресенье, по традиции, церемонии инаугурации не проводятся, поскольку не работают суды и госучреждения.

Примечательно, что на прошлой инаугурации Б.Обама также приносил присягу два раза, но уже по другой причине: судья Верховного суда Джон Робертс перепутал слова присяги, Б.Обама повторил его ошибку, и поэтому ему пришлось еще раз произносить текст на следующий день.