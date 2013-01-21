Минфин предлагает заменить налог на недвижимость налогом на богатство

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения богатства и предметов роскоши», обнародованном на сайте министерства.

В частности, статью 265 Налогового кодекса «Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка» предлагается переименовать в «Налог на имущество, отличное от земельного участка» и изложить ее в новой редакции.

Согласно документу, объектом налогообложения предлагается определить квартиру стоимостью более 1000 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового года, общая площадь которой превышает 200 кв. м. Также предлагается облагать налогом дачный или садовый дом, коттедж или жилой дом усадебного типа стоимостью более 2500 размеров минимальной заработной платы, общая площадь которого превышает 500 кв. м.

Среди объектов налогообложения — объекты жилой недвижимости, находящиеся в собственности одного налогоплательщика, стоимостью свыше 3000 размеров минимальной заработной платы, общая площадь которых превышает 600 кв. м.

Кроме того, предлагается взимать налог с нежилых помещений, находящихся в собственности одного налогоплательщика, стоимостью свыше 2000 размеров минимальной заработной платы, общая площадь которых превышает 500 кв. м.

Кроме недвижимости, планируется облагать налогом легковые автомобили (стоимостью более 450 размеров минимальной зарплаты с объемом цилиндров двигателя более 3990 куб. см (кроме тех, которые использовались свыше 5 лет)); мотоциклы (стоимостью более 150 размеров минимальной зарплаты с объемом цилиндров двигателя более 995 куб. см (кроме тех, которые использовались свыше 5 лет)); суда, самолеты и вертолеты, изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней стоимостью более 20 размеров минимальной зарплаты, часы, мобильные телефоны и оружие стоимостью более 20 размеров минимальной зарплаты; обувь, изделия из меха, кожи, ковровые, швейные, трикотажные, текстильные изделия, а также изделия из древесины стоимостью более 30 размеров минимальной зарплаты; предметы искусства, коллекционирования и антиквариата стоимостью более 30 размеров минимальной зарплаты.

База налогообложения определяется для объектов жилой и нежилой недвижимости по оценочной стоимости или общей площади. Ставкой налога предлагается определить 0,5% от оценочной стоимости объекта. При этом сумма налога, рассчитанная по данной ставке, уменьшается на сумму документально подтвержденных расходов на проведение субъектом оценочной деятельности оценки стоимости объекта налогообложения и должна быть не меньше суммы налога, рассчитанного по ставке 2% от минимальной зарплаты за 1 кв. метр общей площади объекта недвижимости.

Автомобили и мотоциклы предлагается облагать налогом по оценочной стоимости (2%) или объему двигателя, суда — по оценочной стоимости (2%) или мощности двигателя, самолеты и вертолеты — по оценочной стоимости (1%) или максимальной взлетной массе, остальные объекты — по ставке 10% от стоимости в гривне во время приобретения или ввоза на территорию Украины с учетом НДС.

Кроме того, министерство предлагает дополнить статью 276 Налогового кодекса пунктом, согласно которому с крупных земельных участков взимается налог в 15-кратном размере.

В частности, коэффициент 15 планируется применять для уплаты налога на земельные участки, находящиеся в собственности физического лица (кроме земельных участков, на которых расположены детские дома семейного типа, дома членов семей опекунов, попечителей, воспитывающих не менее 5 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки) и расположенные в пределах одной административно-территориальной единицы, площадь которых по каждому виду использования превышает:

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах - 0,75 га, в поселках - 0,45 га, в городах - 0,30 га;

для индивидуального дачного строительства - 0,30 га;

для ведения садоводства, при расположении хотя бы на одном из таких земельных участков объекта обложения налогом на имущество, отличного от земельного участка, - 0,36 га.

Планируется, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме п. 1, 2, 4-7 раздела І данного закона, которые вступают в силу с 1 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство финансов предлагало начислять налог на жилую недвижимость по общей, а не жилой площади.

Напомним, с 1 января 2013 года вступила в силу ст. 265 Налогового кодекса, которой введен новый местный налог – налог на недвижимость, отличную от земельного участка, плательщиками которого являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты – собственники жилой недвижимости.

База налогообложения жилой площади, находящейся в собственности физического лица – налогоплательщика, уменьшается для квартир площадью 120 кв. м и домов площадью 250 кв. м. Квартиры и дома площадью до 120 кв. м и до 250 кв. м, согласно Налоговому кодексу, налогом не облагаются.

Ставка налога за 1 кв. м определена в размере 1% минимальной заработной платы (или 11,47 грн на 1 января 2013 года) для квартир жилой площадью не более 240 кв. м и жилых домов жилой площадью не более 500 кв. м и 2,7% минимальной зарплаты (или 30,79 грн) для квартир жилой площадью свыше 240 кв. м и домов жилой площадью более 500 кв. м.