В Партии Регионов ответили на заявление дочери Тимошенко

Такое мнение высказала народный депутат, член парламентской фракции Партии Регионов Елена Бондаренко в ответ на призыв Евгении Тимошенко к Верховной Раде по поводу своей матери, сообщает пресс-служба ПР.

«Женя! Ваша мама оплачивала счета тем, кто осуществлял заказные убийства людей, у которых тоже были дети! Поэтому она должна понести справедливое наказание, а не прятаться за статусом оппозиционного политика. Как бы больно Вам ни было это слышать», - отметила политик.

Народный депутат напомнила, что Тимошенко вместе с Лазаренко годами грабили Украину заоблачными ценами на газ. «Но этого им было мало. Они сметали всех, кто становился у них на пути, не останавливаясь ни перед чем, даже перед заказным убийством. За это надо отвечать!» - сказала Елена Бондаренко.

По ее словам, Ю. Тимошенко получила 7 лет тюрьмы, но находится в вип-палате ведомственной больницы в условиях, которым позавидует любой заключенный. За ее состоянием следят и украинские, и немецкие врачи, но экс-премьер продолжает симулировать болезнь, требуя для себя все новых привилегий, а ее окружение не перестает манипулировать информацией о состоянии здоровья вип-заключенной.

«Я не знаю, по какой причине лучшие немецкие врачи не могут поставить на ноги «больную Тимошенко» уже более года. Видимо, размер их гонорара превышает стоимость репутации клиники «Шарите», - подчеркнула депутат.

Она отметила, что, вместо того, чтоб отвечать по сути обвинений, Ю. Тимошенко опять выбрала довольно сомнительный путь защиты. «Ей легче назвать свои грехи «политическим преследованием», чем отвечать за них. Скорее всего, эта истерика будет продолжаться и дальше, потому как духа не хватает сказать людям правду», - подчеркнула Елена Бондаренко.