'Это дипломатический этикет': Лубинец объяснил рукопожатие с российской омбудсменкой

Он отмечает, что для оказания помощи украинцам необходим диалог.

Переговоры с российским омбудсменом необходимы для решения проблем украинцев, находящихся в плену и на оккупированных территориях. Об этом заявил на брифинге уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, отвечая на вопрос, почему он пожал руку российскому омбудсмену Яне Лантратовой и с уважением обратился к ней.

"На мой взгляд, как человека, имеющего образование в области международных отношений, если ты проявляешь дипломатический этикет, у тебя автоматически больше шансов на положительный результат", – считает Лубинец.

Он отметил, что поддерживает постоянное общение с российским омбудсменом по вопросам решения проблем украинцев, находящихся в плену и на оккупированных территориях.

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"Когда ты видишь результат, когда российская коллега называет тебя "Дмитрий Валерьевич", то я не вижу никакой проблемы в том, чтобы назвать её "Яна Валерьевна". И любой результат для наших граждан заслуживает того, чтобы Лубинец делал абсолютно всё на основании международного гуманитарного права, дипломатического протокола, личных качеств", – подчеркнул Лубинец.

При этом он добавил, что, если такое его поведение трудно понять, то он приносит извинения, поскольку осознает, насколько сложно воспринимать то, как Лубинец "дипломатично общается" с российской стороной, но нужно понимать, что это делается для граждан Украины.

Эвакуация из Олешек

Как сообщал УНИАН, Украина и Россия при содействии первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп договорились о временном прекращении огня в районе оккупированных РФ Олешек Херсонской области для эвакуации гражданского населения.

Мелания Трамп заявила, что в рамках гуманитарной миссии во время перемирия в Олешках в Херсонской области было эвакуировано почти 800 человек. Также в регион была доставлена жизненно необходимая гуманитарная помощь. Она надеется, что Олешки станут основой для прочного мира между обеими странами.

Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека , подчеркнул, что гуманитарная миссия завершилась успешно. Самому пожилому человеку, который выехал из оккупированных Олешек Херсонской области, – 94 года, а самому молодому – чуть больше года.

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