Тимошенко говорила с дочерью через решетку

Об этом сообщает сайт Ю.Тимошенко.

"Издевательства власти привели к тому, что моя мама не может ходить, и даже двигаться", - сказала Е.Тимошенко.

По ее словам, сегодня в одиннадцать часов утра к экс-премьеру в душевую комнату, где она сейчас находится в больнице, ворвались десять бритоголовых мужчин с тремя видеокамерами, представились сотрудниками Генеральной прокуратуры, однако никаких подтверждающих документов не предоставили, и начали зачитывать Ю.Тимошенко ее права.

"Они не проинформировали защитников Ю.Тимошенко о каких-то действиях, однако успели сообщить маме, что у нее есть 24 часа, в противном случае ей будет назначен государственный защитник. Они проигнорировали заявление мамы, что такой нормы в законодательстве нет", - добавила дочь Ю.Тимошенко.

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Е.Тимошенко сегодня так и не смогла ни попасть к своей маме на свидание, ни получить документы. По ее словам, руководитель Качановской колонии Игорь Колпащиков лично ее не допускал. "При этом руководитель колонии не смог обосновать свои действия ни одной нормой закона", - отметила она.

"Я говорила с ней через решетки. Слышала голос, но не видела ее. Режим незаконно лишил мою маму всех прав. Происходит тотальное нарушение ее права на защиту, потому что какие-то неизвестные бритоголовые мужчины что-то объявляют моей маме, и это происходит без защитников, потому что нас к ней не пускают", - заявила Е.Тимошенко.

Как известно, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка 18 января заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году Е.Щербаня, подозреваемыми в организации этого преступления являются экс-премьер-министры Украины Ю.Тимошенко и Павел Лазаренко.

В то же время, ГПУ надеется 24 января начать следственные действия с Ю.Тимошенко по делу об организации убийства Е.Щербаня в случае, если она определится с выбором адвоката и согласится давать показания.