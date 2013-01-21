В Алжире количество погибших в результате освобождения заложников достигло 80

Алжирские силы безопасности обнаружили новые тела заложников и боевиков, сообщает Радио Свобода.

Теперь общее количество жертв достигло 80 человек, среди которых есть граждане Великобритании, США, Японии, Малайзии и других стран.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе боевики захватили в плен на юго-востоке Алжира иностранных граждан и требовали вывода французских войск из Мали. Террористов связывают с организацией Аль-Каида.

В результате операции армейского спецназа и жандармерии были освобождены 685 граждан Алжира и 107 иностранных специалистов.

Военные задержали шестерых боевиков, участвовавших в захвате заложников. По данным СМИ, террористическая группировка состояла в основном из тунисцев (11 человек), египтян (7 человек), и малийцев (7 человек). Кроме того, в нее входили 3 гражданина Алжира и выходцы из Канады, Нигера, Мавритании. Руководил подготовкой боевиков в Нигере и их действиями хорошо известный алжирским властям контрабандист и главарь террористической группировки Мохтар Бельмохтар, который находится на севере Мали.

Главной целью террористов был захват как можно большего числа иностранцев и их переправка на территорию Мали для последующего использования в переговорах о прекращении военной международной операции против исламистов в этой стране. Они также планировали взорвать газоперерабатывающий завод.