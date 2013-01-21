Дочь Тимошенко просит четырех людей не убивать ее маму

Об этом говорится в обращении Е.Тимошенко к Президенту Украины Виктору Януковичу, правительству, Верховной Раде, судьям, Генеральной прокуратуре, руководителям пенитенциарной системы, врачам и работникам Качановской колонии, текст которого передан УНИАН.

“Скоро уже будет полтора года, как моя мама – Юлия Владимировна Тимошенко – за решеткой. Для меня очевидно, что она лишена свободы только из-за того, что имеет честь, имеет мужество любить Украину, не изменяет своим идеалам, не уступает и не сдается. Я чувствую сердцем, как ей сегодня больно и тяжело. Каждой своей клеточкой я понимаю, через какие пытки и издевательства она прошла. Наверное, она могла бы быть более мягкой, более покладистой... Но она не может иначе, она не может и не умеет жить наполовину, бороться на четверть, любить на треть. Потому что она настоящая, моя мама... Я горжусь своей мамой. Я горжусь тем, как она держится сегодня. Хотя это признание дается мне через боль, постоянную тревогу и страдания”, - говорится в обращении.

По словам дочери экс-премьера, Ю.Тимошенко живет под круглосуточным прицелом видеокамер, ее разговоры прослушивают, а ее саму постоянно рассматривают.

“Моя мама не может ходить, потому что у нее очень болит спина. Она каждую минуту, каждое мгновение чувствует острую физическую боль, из-за чего не может спать по несколько ночей подряд. Между тем пытки все продолжаются и продолжаются. Поэтому все, что происходит с ней, – это эксперимент по уничтожению человека. Мне совершенно понятно, что мою маму хотят убить. Они не хотят, чтобы она жила», - заявила Е.Тимошенко.

Она отметила, что «сейчас речь идет уже даже не о наказании и не о расплате». «Я не акцентирую внимание на том, что главные коррупционеры обвиняют в коррупции невиновных, а главные убийцы перекладывают свою вину на тех, кто мешает им покорять страну. Речь идет о физическом сознательном убийстве моей мамы - Ю.Тимошенко”, - говорится в обращении Е.Тимошенко.

При этом она выразила благодарность главному врачу харьковской больницы Михаилу Афанасьеву, врачу Ирине Фурсе и другим медикам, которые, невзирая на «бесчеловечное давление со стороны подчиненных Януковича», в тех невозможных обстоятельствах, которые существуют, лечат ее маму.

“Я прошу вас, невзирая на все запугивания, сохранить в своих сердцах то, ради чего вы работаете всю жизнь. Прошу вас оставаться верными тому, что называется клятвой Гиппократа, прошу вас и в дальнейшем спасать жизнь и помогать больным. Я призываю вас не позволить им убить мою маму”, - говорится в обращении Е.Тимошенко.

В обращении она подчеркнула, что обращается к В.Януковичу, руководителям Генпрокуратуры Виктору Пшонке, Ренату Кузьмину, начальнику следственного отдела СБУ в Харьковской области Николаю Грабику, потому что считает, что они несут полную ответственность за незаконное содержание ее мамы “без всякой вины за решеткой”.

“За пытки над ней, за использование грязных технологий и порочение доброго имени. И самое главное - вы несете полную ответственность за жизнь моей мамы. Я не прошу вас быть честными, человечными или милосердными, потому что понимаю, что эти качества сегодня в стране стали дефицитом. Я не апеллирую к вашей чести, потому что знаю, что это напрасное дело. Я даже не настаиваю на том, чтобы вы соблюдали какие-то правила и законы, потому что не работают сейчас правила и законы. Я прошу всех вас только об одном: не убивайте мою маму!», - говорится в обращении Е.Тимошенко.

«Я не боюсь взломанной электронной почты, я уже смирилась с тем, что не имею права на частную жизнь. Я привыкла, что для моей семьи нормой существования стали борьба за свободу мамы, за справедливость, за право на спокойный труд и частную жизнь. Я знаю, что и для большинства украинских семей такое нечеловеческое существование является печальной реальностью. Мы выстоим и преодолеем все. Но сейчас меня волнует одно: я хочу, чтобы моя мама жила”, - подчеркнула дочь экс-премьера.