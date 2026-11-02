Гуманитарная миссия в Олешках может распространиться и на другие регионы, – Лубинец

С аналогичным предложением ранее выступила и российская коллега Лубинца.

В ходе гуманитарной миссии в Олешках было объявлено временное перемирие в шести населенных пунктах. Об этом во время брифинга рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает корреспондент УНИАН.

"Мы не обсуждали отдельные населенные пункты. Мы обсуждали территорию Херсонской области. Я не буду называть вам отдельные населенные пункты. Речь идет о шести населенных пунктах. Это, по сути, Олешковская территориальная община", – рассказал Лубинец.

Он добавил, что обсуждал с российской стороной продление перемирия на территории Херсонской области. В то же время Лубинец допустил возможность распространения перемирия и на другие регионы.

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"Мы договорились, что в первую очередь речь должна идти о населенных пунктах, расположенных на территории Херсонской области. А далее, по возможности, расширять этот положительный опыт на территорию других регионов. Я знаю, что российская сторона, российский омбудсмен, сегодня также провела пресс-конференцию. Она официально обратилась к Мелании Трамп, чтобы попытаться наработать подобные гуманитарные миссии на территории других населенных пунктов", – добавил Лубинец.

Перемирие в Олешках: что известно

Ранее Лубинец рассказал, что временное перемирие между Украиной и РФ в районе Олешек длилось 5 суток, 19 часов и 59 минут. По словам Лубинеца, как украинская, так и российская стороны выполнили все взятые на себя обязательства в рамках проведения этой гуманитарной миссии. Лубинец отметил, что кроме людей из оккупированных Олешек также были вывезены и животные.

Также на этом брифинге Лубинец сообщил о планах создания отдельного Центра возвращения гражданских лиц Украины из российских тюрем и временно оккупированных территорий. Кроме того, Лубинец заявил о договоренности с Лантратовой о том, что стороны будут не реже одного раза в месяц направлять дополнительную помощь гражданским лицам в этом регионе.

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