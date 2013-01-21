Снегопады и ледяной дождь нарушили авиасообщение в Европе

Около 130 рейсов были отменены с 15.40 до 19.00 (17.40- 21.00 по Киеву), так как службы аэропорта не могли предотвратить обледенение самолетов. После того, как ситуация нормализовалась, аэропорт снова начал принимать и отправлять самолеты. Как заявил представитель аэропорта, на данный момент около десяти самолетов в час приземляются во Франкфурте, вылеты также осуществляются.

Как сообщает РИА Новости, многие рейсы, направлявшиеся во Франкфурт, были вынуждены совершить посадку в других аэропортах. Представитель аэропорта добавил, что самолеты, "которые должны были быть сейчас во Франкфурте, находятся Бог знает где". Из-за отмены рейсов в воскресенье, в понедельник также ожидаются изменения в расписании.

Обильные снегопады, которые пришли в Британию, Францию и Германию в конце этой недели, привели к отмене рейсов в ряде крупнейших аэропортов этих стран, а также к сложной ситуации на автомагистралях Европы. В субботу французская национальная метеослужба Meteo France из-за снегопада и гололеда объявила так называемый оранжевый уровень предупреждения (всего их четыре: зеленый — желтый — оранжевый — красный) в 52 из 96 департаментов континентальной части страны.

По всей Великобритании в пятницу были отменены занятия почти в 3 тысячах школ, во Франции гололед на дорогах стал причиной ДТП, в котором пострадали 20 российских туристов. Несколько сотен домов в Северной Ирландии в субботу остались без света. Перенесены несколько футбольных матчей, намеченных на эти выходные в разных городах страны.