Фигурант дела 'Карфаген' Кропива часто ездил за границу с Кравченко, – и.о. генпрокурора

Должность в ОГП Кропива использовал исключительно для совершения международных поездок с бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко.

Бывший заместитель начальника департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергей Кропива, фигурирующий в деле "Карфаген" о "крыше" колл-центров, не имел никакого отношения к международному праву. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности генерального прокурора, руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Антон Ковальский заявил во время встречи с журналистами.

В частности, служебное расследование в отношении заместителя начальника департамента международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора Сергея Кропивы завершено.

По словам и.о. генпрокурора, Кропива – это классический пример, когда человек извне системы попал в прокуратуру без конкурса, поскольку Кропива занимал должность заместителя Одесской военной администрации, а затем его назначили заместителем начальника международного департамента в ОГП.

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"Ну, он имеет такое же отношение к международным отношениям, к международному праву, как я к аграрному сектору экономики нашего государства. Поэтому, я в этом не разбираюсь, он в международной сфере тоже не разбирался. Почему это произошло? Ему просто нужно было постоянно ездить за границу", – подчеркнул Ковальский.

Как отметил и.о. генпрокурора, Кропива как заместитель начальника международного департамента во время командировок преимущественно выезжал за границу с бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко. Если бы Кропива работал в другом департаменте, то поездки за границу были бы невозможны.

Кроме того, как сообщил Ковальский, также были констатированы нарушения требований Закона Украины о прокуратуре как со стороны Кропивы, так и Кравченко.

"Я зарегистрировал и поручил сейчас ГБР расследование в отношении Кропивы, поскольку в ходе служебного расследования были установлены многочисленные факты использования им транспортного средства не по назначению, а также отсутствия на рабочем месте и пребывания в Буковеле", – отметил Ковальский.

В тех случаях, когда Кропива не находился на рабочем месте, он получал заработную плату.

Офис генерального прокурора уже подал жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров.

Также было зарегистрировано соответствующее уголовное производство.

При этом Ковальский упразднил должность, которую занимал Кропива.

Кропива и дело "Карфаген"

Как сообщал УНИАН, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры раскрыли деятельность группировки, которой руководили топ-чиновники Офиса генерального прокурора. По данным следствия, участники схемы прикрывали работу мошеннических колл-центров.

Расследование этого дела привело к отставке с должности и выезду за границу бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко.

При этом его подчинённый Сергей Кропива, которого подозревают в прикрытии мошеннических колл-центров, контролировал проведение ремонта в собственном доме Руслана Кравченко в Козине, что указывает на гораздо более близкие отношения между ними, чем просто между руководителем и подчинённым.

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