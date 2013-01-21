Жертвами теракта в Алжире стали 37 иностранных заложников из 8 стран

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил на пресс-конференции в Алжире премьер-министр страны Абдельмалек Саляль.

"Убиты 37 иностранных заложников из 8 стран. Семь убитых еще не опознаны", - сказал алжирский премьер.

Нападение на газовый комплекс Тигентурин в 1300 километрах к юго-востоку от столицы Алжира, в котором работали и проживали несколько сотен алжирских и иностранных специалистов, было совершено 16 января. Захватившие заложников террористы из группировки "Подписавшиеся кровью" потребовали остановить военную международную операцию в Мали. Власти Алжира ответили категорическим отказом.