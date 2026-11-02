В Украине представили еще один туристический маршрут для ветеранов

Новый маршрут в рамках национальной программы "Путешествие к себе" охватывает Львовскую область и Закарпатье.

Национальная программа "Путешествие к себе. Пути восстановления", официально запущенная в Украине в августе 2026 года, продолжает пополняться новыми маршрутами.

Как сообщили в пресс-службе проекта, новый маршрут уже доступен на сайте dosebe.travel, а охватывает он Львовскую и Закарпатскую области.

Там путешественников ждут пешие прогулки по полонинам, экскурсии по уникальным музейным пространствам, конные прогулки, знакомство с крафтовыми производствами и возможность отдохнуть от повседневного ритма. Маршрут пролегает через Сколевские Бескиды к величественным горным вершинам и мистическим скалам Тустани, погружает в атмосферу Мукачево и Ужгорода, а затем завершается дегустацией сыров на местном производстве и отдыхом на уютном ранчо в предгорьях.

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Маршрут уже успели опробовать на себе украинские военные, в том числе общественный деятель, блогер и ветеран Александр Терен.

"Для ДАРТ было важно, чтобы маршрут в рамках программы прошли и оценили сами ветераны. Только благодаря их непосредственной обратной связи мы можем увидеть реальные барьеры и вызовы. Это помогает нам формировать новые стандарты украинского гостеприимства, которые действительно будут способствовать ментальному и физическому восстановлению наших защитников и защитниц. Карпаты обладают колоссальными природными ресурсами и множеством культурных возможностей, и наша цель – сделать их более доступными для тех, кто в этом больше всего нуждается", – отметила глава Государственного агентства развития туризма Украины Наталья Табака.

В то же время команда проекта стремится привлечь внимание бизнеса и общества к потребностям военных и ветеранов, ведь уважение к личным границам, отсутствие триггерных факторов и создание атмосферы полного спокойствия – это тот базовый минимум, которым можно обеспечить наших защитников во время их отдыха.

Какие еще маршруты предлагает украинцам программа "Путешествие к себе"

Как сообщал УНИАН.Туризм, первый маршрут в рамках программы "Путешествие к себе" приглашал туристов в Николаевскую область.

Следующий маршрут предлагал украинцам исследовать Хмельницкую область – от Каменец-Подольского до Бакоты.

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