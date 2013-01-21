Трое людей приковали себя к забору на подходах к Банковой (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, это сделали председатель Молодого народного руха, депутат Киевского городского совета Иван Крулько, представитель Молодого народного руха Сергей Митрофацкий и исполняющий обязанности председателя “Батькивщины молодой” Олег Куявский.

Представители молодежных организаций требуют от В.Януковича немедленно прекратить пытки над Ю.Тимошенко, демонтировать камеры наблюдения, обеспечить ей необходимую медицинскую помощь и в полном объеме выполнить требования экс-премьера.

Они заявили о намерении проводить свою акцию бессрочно до выполнения всех выдвинутых требований.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на углу улиц Лютеранской и Банковой, неподалеку от Администрации Президента Украины, проходит митинг оппозиционных молодежных организаций, требующих освободить экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко и экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.