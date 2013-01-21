Власенко заявляет, что против него уже возбудили уголовное дело

Защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко заявляет, что в отношении него уже возбуждено уголовное дело.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции.

“В отношении меня уже возбуждено уголовное дело”, - сказал он.

С.Власенко добавил, что уголовное дело в отношении него было возбуждено якобы за невыполнение им решения суда по гражданскому спору.

С.Власенко добавил, что дело в отношении него было возбуждено Печерским райсудом Киева 16 января этого года.

Как сообщалось, по данным СМИ, С.Власенко может стать фигурантом сразу трех уголовных дел. Защитнику Ю.Тимошенко планируют инкриминировать разбой, хулиганство и невыполнение решения суда.

В частности, как писал сайт LB.ua со ссылкой на собственные источники, в ближайшее время соответствующие органы планируют заявить об инкриминировании С.Власенко противоправных эпизодов, которые будут положены в основу трех уголовных дел. Все три, по имеющейся информации, датированные периодом бракоразводного процесса между С.Власенко и Наталией Окунской. Конкретно речь идет о разбое, хулиганстве и невыполнении решения суда. Максимальный срок возможного наказания – семь лет.

Представление на лишение С.Власенко депутатских полномочий, по словам источников, также будет подготовлено на этой неделе. Кто именно передаст его в парламент, пока не известно.