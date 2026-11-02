Кравченко самостоятельно подписал приказ о командировке за границу, – и.о. генпрокурора

Бывший генеральный прокурор оформил себе приказ о командировке на основании запроса, поступившего на имя заместителя генерального прокурора Виктора Логачева.

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко самостоятельно издал приказ о своей командировке за границу и подписал его, поставив печать. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский, руководитель Хмельницкой областной прокуратуры, заявил во время встречи с журналистами.

В частности, Ковальский рассказал о том, что в отношении выезда экс-генпрокурора Руслана Кравченко было проведено служебное расследование, и уже подписано заключение по итогам этого расследования.

"Во-первых, транспортные средства аппарата Генерального прокурора для выезда Кравченко за границу не использовались. Во-вторых, в воскресенье, когда он покидал территорию страны [в ночь на 14 сентября – УНИАН], он направил сообщение в государственную охрану о том, что отказывается от охраны", – отметил Ковальский.

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Вместе с тем 11 сентября, в пятницу, в 17:00 Кравченко пригласил к себе начальницу управления государственной охраны Офиса Генерального прокурора и попросил у нее печать Офиса генпрокурора. Эта печать должна храниться именно у начальницы этого департамента, но генпрокурор имеет право брать и использовать эту печать. Соответственно, Кравченко оставил печать у себя на выходные и сказал, что вернет ее в понедельник.

"В субботу он был на работе. Там были некоторые сотрудники международного департамента. В воскресенье он был на работе, скорее всего, один... Приказ о командировке ни один сотрудник международного департамента не печатал. Велика вероятность, на 99%, что Руслан Андреевич распечатал его сам. Сам же он его подписал и сам поставил ту печать, которую заранее оставил себе", – подчеркнул Ковальский.

Таким образом, Ковальский предполагает, ссылаясь на хронологию событий в расследовании, что уже в пятницу Кравченко мог думать о выезде.

О запросе на участие в мероприятии ПАСЕ

Также Ковальский рассказал о нюансе, связанном с использованием Кравченко запроса на международное участие в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы во Франции.

В частности, этот запрос был персональным, адресованным заместителю генерального прокурора Виктору Сергеевичу Логачеву.

"И ещё до этого международный департамент заранее сообщил, что от Украины никто участвовать не будет, так как Виктор Сергеевич Логачёв занят другими рабочими вопросами. То есть, несмотря на то, что позиция Офиса Генерального прокурора уже была ясна, именно этот запрос на международную командировку был использован Русланом Андреевичем для выезда под видом якобы служебной командировки", – уточнил Ковальский.

В связи с этим только в понедельник утром, 14 сентября, стало ясно, что Кравченко покинул пределы Украины, использовав в качестве повода для выезда такой приказ о служебной командировке, заверенный гербовой печатью.

"Поэтому мы можем сказать, что служебным расследованием установлено множество нарушений наших ведомственных инструкций о том, как все это должно происходить. По сути, он совершил дисциплинарный проступок, позорный поступок, за который его следовало бы уволить из органов прокуратуры", – подчеркнул Ковальский.

Почему Кравченко был срочно уволен с должности генпрокурора

По словам и.о. генпрокурора, он быстро уволил Кравченко с должности, поскольку украинское общество не желало ждать решения квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и официальных процедур по увольнению, ведь это затянулось бы на два-три месяца.

"Поэтому служебное расследование завершено, действительно он допустил нарушение, действительно он воспользовался тем приказом, который сам себе подписал и сам составил. Хочу сказать заранее. То, что он сделал, по моему мнению, – он должен нести ответственность", – отметил Ковальский.

Кравченко и дело "Карфаген"

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Руслан Кравченко подал заявление об отставке с должности после того, как стала известна информация о результатах операции "Карфаген".

5 сентября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали записи разговоров в рамках операции "Карфаген", в ходе которой правоохранители разоблачили преступную организацию, созданную одним из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, группировка была сформирована в середине 2025 года. В нее, по версии правоохранителей, вошли действующие сотрудники прокуратуры и лица, приближенные к должностному лицу. Основным направлением деятельности было получение взяток за невмешательство в работу мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев.

В ночь на 14 сентября Кравченко выехал за границу якобы в командировку, но так оттуда и не вернулся.

21 сентября стало известно, что Кравченко уволили из органов прокуратуры.

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