Лутковская приехала посмотреть на условия Тимошенко

В Центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове, в стационаре которой находится экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, прибыла Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Валерия Лутковская.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в ЦКБ «Укрзализныци».

По данным источника, В.Лутковская провела встречу с главным врачом ЦКБ «Укрзализныци» Михаилом Афанасьевым.

В то же время, собеседник агентства не смог сказать, планирует ли В.Лутковская встречаться с экс-премьером.

Как сообщил в своем Facebook Арсений Аваков, Валерия Лутковская провела встречу и с ним.

"Провел с ней (Лутковской - УНИАН) встречу. Четко изложил что мы требуем изменить в условиях содержания Тимошенко. Надеюсь, был услышан", - написал Аваков.

В пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Батькивщина» корреспонденту УНИАН сообщили, что сегодня к Ю.Тимошенко также прибыла ее дочь Евгения Тимошенко.