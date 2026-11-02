России не хватает средств на выплату зарплат военным, – Bloomberg

Москва столкнулась с дефицитом бюджета, несмотря на помощь президента США Дональда Трампа.

Министерство обороны Российской Федерации планирует впервые перенести выплату зарплаты военнослужащим за декабрь на январь на фоне резкого роста бюджетного дефицита в конце года, сообщает Bloomberg.

Согласно проекту приказа Министерства обороны, с 2026 года ежегодная зарплата за декабрь будет выплачиваться в январе следующего года. Прежние нормы требовали, чтобы выплаты за декабрь производились до конца года. Подобная практика существовала ещё во времена Советского Союза.

Так, зарплата за декабрь будет перечисляться в период с 11 по 21 января. Этот приказ не будет распространяться на военнослужащих, задействованных в военной агрессии в Украине – они и в дальнейшем будут получать декабрьские выплаты до 25 декабря.

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Это изменение может помочь правительству сбалансировать денежные потоки за счет переноса значительной части расходов на следующий финансовый период. На декабрь обычно приходится непропорционально большая доля годовых государственных расходов, объем которых резко вырос во время войны.

Ожидается, что в этом году государственные расходы превысят первоначальный план примерно на 10% и достигнут 48,5 трлн рублей (602 млрд долларов). Прогнозируется, что дефицит по итогам года вырастет до 7,3 трлн рублей (3,2% валового внутреннего продукта) по сравнению с примерно 2,2% в сентябре.

Это превышение обусловлено увеличением расходов, связанных с войной. Последние бюджетные планы России также свидетельствуют о сохранении высоких военных расходов в ближайшие годы, что указывает на то, что кремлевский диктатор Владимир Путин готовится к многолетней войне.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, в течение следующих трех лет выплаты личному составу будут составлять от 9% до 10,4% от общих расходов на национальную оборону.

В сентябре Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России до 2 441 630 человек, в том числе 1 550 500 военнослужащих. С 2022 года установленная численность военнослужащих выросла более чем на полмиллиона человек.

Российская агрессия против Украины – последние новости

Россия планирует увеличить военные расходы в течение как минимум трех ближайших лет. Это вынуждает правительство искать источники доходов во всем – от сверхприбылей в горнодобывающей отрасли до поступлений от продажи конфискованных активов.

При этом Москва направляет все свободные средства на финансирование войны против Украины. Так, в 2027 году планируется потратить 205 млрд долларов.

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