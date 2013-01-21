«Беркут» перекрыл Банковую

В Киеве на углу улиц Лютеранской и Банковой, неподалеку от Администрации Президента Украины, проходит митинг оппозиционных молодежных организаций, требующих освободить экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко и экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко.

Как передает корреспондент УНИАН, поблизости здания Администрации Президента собралось несколько десятков представителей организаций “Батькивщина молода”, “Молодой Народный Рух”, “Студенческая свобода”, молодежного крыла партии “Фронт Змін”, молодежного крыла “Гражданской позиции” и Молодежного национального конгресса.

Участники акции были намерены провести ее на улице Банковой, но им этого не разрешили.

Проезд от улицы Лютеранской к Банковой перекрыт представителями правоохранительных органов, а также заграждением. С обеих сторон находятся несколько десятков представителей спецподразделения “Беркут”.

Участники акции скандируют “Свободу політв’язням!” и держат в руках плакаты с лозунгами: “Ні - тортурам”, “Людоїд - батюшка?”. Также участники акции развернули большой плакат “Юлі реВОЛЮція Україні”.

Кроме того, участники митинга собирают подписи под открытым письмом украинской молодежи к Президенту Украины Виктору Януковичу.

“Весь мир осудил ваше выборочное правосудие - и Конгресс США, и Европейский парламент, и власть России требуют немедленно прекратить политические репрессии, освободить Ю.Тимошенко и других политзаключенных. Мы встревожены тем, что в последнее время гнусность действий ваших прислужников перешла все мыслимые границы подлости, достигнутые за последние три года “царствования”. Осуществление постоянного наблюдения в манипуляционной, туалете, душевой кабине, больничной палате женщины и последующее обнародование такого видео в Интернете - это даже не аморальность, это гадкое болезненное извращение”, - говорится в письме.

Представители молодежных организаций требуют от В.Януковича немедленно прекратить пытки над Ю.Тимошенко, демонтировать камеры наблюдения, обеспечить ей необходимую медицинскую помощь и в полном объеме выполнить требования экс-премьера.

Также участники акции требуют остановить фабрикование новых уголовных дел против Ю.Тимошенко и привлечь к ответственности всех виновных в фальсификации заказных дел и судебных решений.